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2 сентября, 17:04

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 13 спутниками Пентагона

Американская компания SpaceX запустила 13 военных спутников с помощью ракеты Falcon 9 по заданию Пентагона. Трансляция запуска велась на ютуб-канале компании.

Запуск ракеты Falcon 9 и посадка первой ступени. Видео © Twitter / SpaceX

Пуск произошёл на базе Космических сил США Вандерберг в штате Калифорния. Первая ступень ракеты после отделения приземлилась обратно на базу в четвёртой посадочной зоне.

Целью спутниковой группировки, которую создают на низкой околоземной орбите в рамках проекта Proliferated Warfighter, является обнаружение и отслеживание пусков ракет. Кроме того, с помощью спутников можно будет обеспечить "глобальную военную связь".

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Напомним, в апреле этого года SpaceX запустила ракету-носитель с десятью спутниками, предназначенными для отслеживания ракетных запусков. Предполагается, что группировка спутников, которую США создают для отслеживания ракетных запусков, будет состоять из 28 аппаратов.

Обложка ©

Twitter / SpaceX

Юрий Лысенко
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