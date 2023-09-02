SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 13 спутниками Пентагона
Американская компания SpaceX запустила 13 военных спутников с помощью ракеты Falcon 9 по заданию Пентагона. Трансляция запуска велась на ютуб-канале компании.
Запуск ракеты Falcon 9 и посадка первой ступени. Видео © Twitter / SpaceX
Пуск произошёл на базе Космических сил США Вандерберг в штате Калифорния. Первая ступень ракеты после отделения приземлилась обратно на базу в четвёртой посадочной зоне.
Целью спутниковой группировки, которую создают на низкой околоземной орбите в рамках проекта Proliferated Warfighter, является обнаружение и отслеживание пусков ракет. Кроме того, с помощью спутников можно будет обеспечить "глобальную военную связь".
Напомним, в апреле этого года SpaceX запустила ракету-носитель с десятью спутниками, предназначенными для отслеживания ракетных запусков. Предполагается, что группировка спутников, которую США создают для отслеживания ракетных запусков, будет состоять из 28 аппаратов.
Twitter / SpaceX