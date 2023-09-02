SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 13 спутниками Пентагона

Американская компания SpaceX запустила 13 военных спутников с помощью ракеты Falcon 9 по заданию Пентагона. Трансляция запуска велась на ютуб-канале компании.

Запуск ракеты Falcon 9 и посадка первой ступени. Видео © Twitter / SpaceX

Пуск произошёл на базе Космических сил США Вандерберг в штате Калифорния. Первая ступень ракеты после отделения приземлилась обратно на базу в четвёртой посадочной зоне.

Целью спутниковой группировки, которую создают на низкой околоземной орбите в рамках проекта Proliferated Warfighter, является обнаружение и отслеживание пусков ракет. Кроме того, с помощью спутников можно будет обеспечить "глобальную военную связь".