Названы два витамина, которые ускоряют рост раковой опухоли

Витамины С и Е стимулируют рост новых кровеносных сосудов в раковых образованиях, ускоряя их распространение. Для стабильного появления новых метастаз опухоли требуется постоянный приток насыщенной кислородом крови, а употребление антиоксидантов способно его обеспечить, что подтвердили эксперименты на мышах. Об этом говорится в исследовании учёных из Каролинского института (Швеция), опубликованном в журнале The Journal of Clinical Investigation.

В рамках работы команда учёных изучала две группы мышей: у одной была обычная форма рака лёгких, а вторым пересадили клетки рака лёгких человека. Далее в питьевую воду подопытных были добавлены витамин С, витамин Е и N-ацетилцистеин. Дозировки добавок увеличивались по нарастающей — так удалось добиться превышения нормы содержания антиоксидантов у мышей.

Авторы исследования обнаружили связь между дозой антиоксидантов и скоростью появления кровяных сосудов в онкологических образованиях: чем выше доза, тем быстрее появлялись сосуды. Причём это было в одинаковой степени верно для обеих групп мышей. Это привело учёных к выводу о том, что белок ВАСН1, содержащийся в добавках, запускает процесс образования кровеносных сосудов, когда в организме падает уровень свободных радикалов.

Исследователи поспешили успокоить читателей и заверили, что нет нужды сейчас же избавляться от всех продуктов с витаминами С и Е в своём рационе. Тем не менее выбирать пищевые добавки нужно с большой осторожностью, особенно если в рационе и так есть всё необходимое. Кроме того, высокое содержание ВАСН1 может быть обусловлено опухолью в почках или молочной железе, эти ситуации в теории возможно будет контролировать с помощью ингибиторов роста сосудов.