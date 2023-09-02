Вдова Шатунова объяснила, смогут ли поклонники увидеть открытие памятника певцу

Поклонники творчества Юрия Шатунова смогут увидеть торжественное открытие памятника артисту, рассказала aif.ru его вдова Светлана. По её словам, церемония начнётся 6 сентября в 10:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

"Первые 40 минут будут отданы прессе. Но территория ограждена не будет, поэтому наблюдать смогут все желающие. Далее ВИП-гости и близкие покинут кладбище, после чего все желающие смогут возложить цветы к могиле", — добавила она.