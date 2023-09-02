Вдова Шатунова объяснила, смогут ли поклонники увидеть открытие памятника певцу
Вдова Юрия Шатунова заявила, что его фанаты смогут увидеть открытие памятника
Поклонники творчества Юрия Шатунова смогут увидеть торжественное открытие памятника артисту, рассказала aif.ru его вдова Светлана. По её словам, церемония начнётся 6 сентября в 10:00 на Троекуровском кладбище в Москве.
Эскиз памятника Юрию Шатунову. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuriy_shatunov
"Первые 40 минут будут отданы прессе. Но территория ограждена не будет, поэтому наблюдать смогут все желающие. Далее ВИП-гости и близкие покинут кладбище, после чего все желающие смогут возложить цветы к могиле", — добавила она.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет ночью 23 июня 2022 года. У него случился обширный инфаркт. В годовщину смерти артиста его вдова Светлана обратилась к фанатам, поблагодарив их за всё и назвав своего мужа легендой четырёх поколений.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав