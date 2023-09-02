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2 сентября, 18:03

Зеленского окрестили преступником и трусом после лжи о ситуации на фронте

Пользователи Twitter раскритиковали очередной пост президента Украины Владимира Зеленского. В своей публикации глава государства заявил, что украинские войска якобы продвигаются вперёд на фронте. Юзеры уличили его в явной лжи.

"Это наступление ни к чему не привело и не приведёт", — заметил один из читателей.

Другой комментатор написал, что Зеленский — военный преступник и трус, который отправляет мужчин украинского народа навстречу неизбежной смерти. Ещё один человек иронично заметил, что если сначала сделать два шага вперёд, а потом — три назад, то формально это можно назвать продвижением.

Помимо этого, украинскому лидеру задали вопрос о том, когда он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить переход к мирным переговорам. Впрочем, вопрошающий сам себе на него и ответил, напомнив, что Зеленский только разжигает конфликт, ведь, когда он прекратится, политик перестанет богатеть.

"В неправильном направлении", охарактеризовал продвижение ВСУ ещё один пользователь Twitter.

Слуцкий назвал мирный план Зеленского для Украины "формулой войны"

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Ранее Зеленский подвергся критике со стороны читателей немецкой газеты Welt. Причиной стало его требование ускорить отправку истребителей F-16 Киеву.

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ТАСС / АР

Юрий Лысенко
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