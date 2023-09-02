Зеленского окрестили преступником и трусом после лжи о ситуации на фронте

Пользователи Twitter раскритиковали очередной пост президента Украины Владимира Зеленского. В своей публикации глава государства заявил, что украинские войска якобы продвигаются вперёд на фронте. Юзеры уличили его в явной лжи.

"Это наступление ни к чему не привело и не приведёт", — заметил один из читателей.

Другой комментатор написал, что Зеленский — военный преступник и трус, который отправляет мужчин украинского народа навстречу неизбежной смерти. Ещё один человек иронично заметил, что если сначала сделать два шага вперёд, а потом — три назад, то формально это можно назвать продвижением.

Помимо этого, украинскому лидеру задали вопрос о том, когда он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить переход к мирным переговорам. Впрочем, вопрошающий сам себе на него и ответил, напомнив, что Зеленский только разжигает конфликт, ведь, когда он прекратится, политик перестанет богатеть.

"В неправильном направлении", — охарактеризовал продвижение ВСУ ещё один пользователь Twitter.