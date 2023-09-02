Бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон умер на 76-м году жизни

В США на 76-м году жизни скончался Билл Ричардсон — политик и дипломат, занимавший ранее должности постоянного представителя страны при ООН, министра энергетики в администрации президента Билла Клинтона и губернатора штата Нью-Мексико. Об этом сообщил созданный им фонд.

"Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон скончался во сне минувшей ночью в своём летнем доме в Чатэме, Массачусетс. Губернатору Ричардсону было 75 лет", — говорится в опубликованном сообщении.

Ричардсон в своё время посещал Москву для серии "серьёзных переговоров" по вопросу освобождения американских граждан, отбывающих наказание в российских пенитенциарных учреждениях. Именно его успехом, как утверждается, стало возвращение на родину Тейлора Дадли, задержанного после незаконного перехода границы с Польшей.

В августе несколько сенаторов от Демократической партии предложили выдвинуть усопшего на Нобелевскую премию мира.