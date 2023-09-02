Регион

Уведомления отключены

2 сентября, 18:38

Бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон умер на 76-м году жизни

В США на 76-м году жизни скончался Билл Ричардсон — политик и дипломат, занимавший ранее должности постоянного представителя страны при ООН, министра энергетики в администрации президента Билла Клинтона и губернатора штата Нью-Мексико. Об этом сообщил созданный им фонд.

"Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон скончался во сне минувшей ночью в своём летнем доме в Чатэме, Массачусетс. Губернатору Ричардсону было 75 лет", говорится в опубликованном сообщении.

Ричардсон в своё время посещал Москву для серии "серьёзных переговоров" по вопросу освобождения американских граждан, отбывающих наказание в российских пенитенциарных учреждениях. Именно его успехом, как утверждается, стало возвращение на родину Тейлора Дадли, задержанного после незаконного перехода границы с Польшей.

В августе несколько сенаторов от Демократической партии предложили выдвинуть усопшего на Нобелевскую премию мира.

Экс-глава администрации президента Сергей Филатов умер на 88-м году жизни

Экс-глава администрации президента Сергей Филатов умер на 88-м году жизни

Ранее стало известно о смерти Алии Бешаровой — бывшей тёщи российского бизнесмена Бориса Березовского. Причиной прослужили проблемы с сердцем, ей было сто лет.

Обложка ©

Wikipedia / Roger H. Goun

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров