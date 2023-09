Международный день благотворительности, День опозданий, Лупп-брусничник: Какие праздники и приметы 5 сентября

Международный день благотворительности

5 сентября в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день благотворительности (International Day of Charity). Несколько фактов о нём:

День опозданий

Англоязычная версия Дня опозданий проливает свет на его суть. В США, где этот праздник появился, его назвали Be Late for Something Day, что можно перевести как "День опоздай куда-нибудь". А что это как не возможность для вечно опаздывающих получить хоть одно оправдание своей привычке?