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Международный день благотворительности, День опозданий, Лупп-брусничник: Какие праздники и приметы 5 сентября

5 сентября в России и других странах отмечается несколько праздников, которые будто специально были подобраны для обретения душевного равновесия. Что-то для себя найдут склонные жертвовать ради других, опаздывать, складировать ненужные вещи.

4 сентября, 21:01
<p>5 сентября отмечается Всемирный день благотворительности. Фото © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/distribution-workers-of-the-non-profit-organization-distributing-donations_20880459.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">free-photo</a></p>

5 сентября отмечается Всемирный день благотворительности. Фото © Freepik / free-photo

Международный день благотворительности

5 сентября в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день благотворительности (International Day of Charity). Несколько фактов о нём:

  • учреждён в 2012 году на Генассамблее ООН;
  • отмечается ежегодно 5 августа, дата не смещается;
  • приурочен ко дню кончины матери Терезы — лауреата Нобелевской премии мира "за работу по оказанию помощи страдающему человечеству";
  • задуман для продвижения идей благотворительности во всём мире.

Мать Тереза (Агнес Гондже Бояджиу), которой посвящён сегодняшний праздник, родилась в 1910 году в городе Ускуб Османской империи. Сейчас это город Скопье, столица Северной Македонии. Повзрослев, она отправилась в Ирландию и там вступила в монашеский орден. Пройдя обучение, юная христианка поехала в Индию. Там приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной монахини Терезы из Лизьё. Всю свою жизнь мать Тереза служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительностью. Умерла она 5 сентября 1997 года, а в 2016 году была причислена католической церковью к лику святых.

Международный день благотворительности учреждён ООН в рамках борьбы с бедностью. По данным всемирной организации, на Земле более 700 миллионов человек, или около 10% населения планеты, по-прежнему живут в условиях крайней нищеты. Большая их часть приходится на страны Африки, расположенные к югу от Сахары. Благотворительность, как добровольчество и филантропия, сплачивает людей и способствует формированию более устойчивого общества.

Согласно результатам исследования, проведённого Высшей школой экономики, примерно каждый десятый взрослый россиянин регулярно совершает пожертвования. Сейчас, в эпоху цифровых технологий, это стало проще. Так, некоторые банки предлагают часть денег автоматически отчислять на благотворительность, различные акции проводят магазины, СМИ, некоммерческие организации. Сегодня, в Международный день благотворительности, есть ещё один повод поделиться частицей своего благосостояния с теми, кто в этом нуждается.

День опозданий

5 сентября — День опозданий. Фото © Freepik / free-photo

5 сентября — День опозданий. Фото © Freepik / free-photo

Также 5 сентября отмечается известный уже и в России необычный праздник — День опозданий. Вот что о нём известно:

  • неофициальный шуточный праздник;
  • отмечается ежегодно 5 сентября, дата не меняется;
  • утверждается, что придуман в 1956 году;
  • задуман как день, когда вечно опаздывающие могут выдохнуть.

Англоязычная версия Дня опозданий проливает свет на его суть. В США, где этот праздник появился, его назвали Be Late for Something Day, что можно перевести как "День опоздай куда-нибудь". А что это как не возможность для вечно опаздывающих получить хоть одно оправдание своей привычке?

Как утверждается, День опозданий придумали в 1956 году в американском Клубе прокрастинаторов. Оказывается, есть и такой. Особую популярность праздник получил, когда пришла эпоха Интернета: он распространился по всему миру, и теперь отмечать День опозданий можно даже в России. Однако нужно отметить, что в разных странах отношение к опозданиям может меняться кардинально. Так, если в Японии и Южной Корее появление даже на минуту позже оговорённого срока считается неуважением, то в Ирландии, Испании и Италии никто не обидится, если вы задержитесь. Тем более есть вероятность, что к положенному времени никто не придёт.

Психолог рассказала, какая скрытая причина может быть у опозданий на работу

Психолог рассказала, какая скрытая причина может быть у опозданий на работу

Несмотря на то что сегодняшний праздник предполагает шутливое отношение к опозданиям, слишком легко к ним относиться в целом не стоит. Так, всё время появляясь на работе не вовремя или срывая сроки выполнения задач, можно лишить себя возможности продвижения по службе. А визави может обидеться, если вы придёте с сильным опозданием на встречу. Психологи говорят, что тем из нас, кто всё время опаздывает, следует поискать причину внутри. Ею может быть, например, эмоциональное выгорание.

Оранжевый день

5 сентября — Оранжевый день. Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин

5 сентября — Оранжевый день. Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин

Ещё один необычный праздник, отмечаемый 5 сентября в России, — Оранжевый день. Вот всё, что о нём известно:

  • праздник неофициальный, не привязанный к истории;
  • отмечается ежегодно 5 сентября, дата не меняется;
  • в этот день призывают одеваться в оранжевое и делиться эмоциями, которые дарит этот цвет.

Откуда взялся этот праздник — неизвестно. Примерно в 2016 году он стал массово упоминаться на русскоязычных сайтах. А раз в других странах о нём не знают, выходит, что он наш, российский. Объявление 5 сентября Оранжевым днём можно объяснить тем, что начинается осень, а опадающие с деревьев листья не только жёлтые, но и оранжевые.

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Если верить представителям арт-терапии, оранжевый цвет несёт в себе экстравертность и импульсивность красного цвета с интуитивностью жёлтого. Этот цвет выбирают те, кому легко в обществе, кто запросто идёт на контакт. А ещё оранжевый цвет даёт ощущение тепла и удовлетворённости, ведь он является тем оттенком огня, который характерен для заходящего Солнца.

Также не случайно именно в оранжевый зачастую окрашивают автомобили и форму спасателей. Этот цвет яркий и привлекает внимание. Сегодня, в Оранжевый день, можно проверить всё на себе, выйдя из дома в чём-нибудь этого цвета.

День иного взгляда

5 сентября — День иного взгляда. Фото © Freepik / free-photo

5 сентября — День иного взгляда. Фото © Freepik / free-photo

Сегодняшний день, 5 сентября 2023 года, выдался небогатым на праздники официальные, поэтому можем предложить узнать ещё об одном малоизвестном. В России этот американский праздник иногда упоминается как День иного взгляда, хотя в полной версии его название звучит как Национальный день безграничного иного взгляда (National Another Look Unlimited Day). Вот какая информация есть о нём:

  • это пришедший из США неофициальный праздник;
  • отмечается ежегодно в первый вторник сентября;
  • в 2023 году выпадает на 5 сентября;
  • в этот день призывают взглянуть другими глазами на внутреннее убранство своего дома и что-то изменить.

Кто придумал праздник День иного взгляда, уже даже в Америке не знают. Суть его сводится к двум вещам. Во-первых, рекомендуется как следует навести дома чистоту, устроить генеральную уборку. Во-вторых, в ходе этого процесса постараться взглянуть иначе на все свои вещи: действительно ли они вам нужны, не занимают ли место просто так, не будут ли кому-то нужнее. Если от чего-то вы действительно готовы отказаться, то можно это кому-нибудь подарить. Если вещь для этого подходит — отдайте на благотворительность.

Вот и психологи говорят, что устраивать такие проверки полезно. Наводя порядок в доме, можно и в душе обрести покой. Освободившееся место в доме можно будет занять чем-то полезным, а поймав дзен в душе — получить силы для новых свершений.

Приметы 5 сентября

Лупп-брусничник

Сегодня, 5 сентября, Русская православная церковь чтит память мученика Луппа, который жил в конце III – начале IV века. Он был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. После смерти господина Лупп взял его окроплённую кровью одежду и перстень с руки. Согласно преданию, с ними он творил в Солуни много чудес. Однажды Лупп разбил языческих идолов, за что был убит мечом по повелению императора Максимиана Галерия.

Православные праздники в сентябре: Церковный календарь – 2023

Православные праздники в сентябре: Церковный календарь – 2023

В народе этот праздник получил название Лупп-брусничник. Крестьяне в это время делали запасы поспевшей брусники. На Руси верили, что она обладает чудодейственными целебными свойствами: может избавить от болезней, укрепить здоровье и сделать сильнее. Из брусники готовили пироги, варенье, делали отвары. Считалось, что сыгранные на Луппа-брусничника свадьбы сулили долгую совместную жизнь. Приветствовалась помощь ближнему. Жаловаться на невзгоды в этот праздник не следовало: боялись, что Лупп услышит и добра не будет.

Погодные приметы на 5 сентября

  • Журавли полетели на юг — зима будет ранней.
  • Листья опадают "лицом" к земле — к тёплой и мягкой зиме.
  • Нет заморозков — к тёплому сентябрю.
  • Гром — к тёплой осени и суровой зиме.

Именинники 5 сентября

5 сентября отмечает именины российский актёр, музыкант Николай Фоменко. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

5 сентября отмечает именины российский актёр, музыкант Николай Фоменко. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодня, 5 сентября, отмечают именины обладатели следующих имён:

  • Ефрем
  • Иван
  • Николай
  • Павел

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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