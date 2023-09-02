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2 сентября, 19:35

Силы ОДКБ отработали уничтожение групп противника на учениях в Белоруссии

Контингент Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отработали недопущение прорыва незаконного вооружённого формирования и его уничтожения, сообщили в Минобороны Белоруссии. Учения "Боевое братство — 2023" проходят в республике.

"На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооружённого формирования и его последующего уничтожения", — говорится в опубликованном сообщении.

Так, военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия и гранатомётов. Кроме того, они уничтожили его транспорт с помощью противотанковых ракетных комплексов.

  • Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Учения на полигоне Брестский. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

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А в рамках учений "Поиск — 2023" на Обуз-Лесновском полигоне разведчики работали совместно с артиллерией и авиацией: они передали координаты местонахождения условного противника, после чего по нему был нанесён удар.

  • Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
  • Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
    Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Учения на Обуз-Лесновском полигоне. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

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Учения ОДКБ "Боевое братство – 2023" пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября

Учения ОДКБ "Боевое братство – 2023" пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября

Напомним, учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" стартовали в Белоруссии вчера, 1 сентября. Они пройдут в трёх областях страны и продлятся до 6 сентября. В манёврах примут участие более 2500 военнослужащих и более 500 единиц различного вооружения, военной и специальной техники.

Обложка ©

Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Матвей Константинов
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