Силы ОДКБ отработали уничтожение групп противника на учениях в Белоруссии

Контингент Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отработали недопущение прорыва незаконного вооружённого формирования и его уничтожения, сообщили в Минобороны Белоруссии. Учения "Боевое братство — 2023" проходят в республике.

"На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооружённого формирования и его последующего уничтожения", — говорится в опубликованном сообщении.

Так, военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия и гранатомётов. Кроме того, они уничтожили его транспорт с помощью противотанковых ракетных комплексов.













А в рамках учений "Поиск — 2023" на Обуз-Лесновском полигоне разведчики работали совместно с артиллерией и авиацией: они передали координаты местонахождения условного противника, после чего по нему был нанесён удар.











