В аэропортах Москвы задержано и отменено около 40 рейсов

40 рейсов задержаны и отменены в трёх аэропортах российской столицы — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 1:35 мск, сильнее всего проблемы с перелётами затронули Домодедово. Там отменили 17 рейсов и задержали ещё семь. Пять рейсов задержали и шесть отменили во Внуково, а в Шереметьево зафиксирована лишь задержка двух рейсов.