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2 сентября, 22:38

В аэропортах Москвы задержано и отменено около 40 рейсов

40 рейсов задержаны и отменены в трёх аэропортах российской столицы — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 1:35 мск, сильнее всего проблемы с перелётами затронули Домодедово. Там отменили 17 рейсов и задержали ещё семь. Пять рейсов задержали и шесть отменили во Внуково, а в Шереметьево зафиксирована лишь задержка двух рейсов.

Билеты на международные рейсы могут подорожать на 40%, предупредили россиян

Билеты на международные рейсы могут подорожать на 40%, предупредили россиян

Это не первый раз, когда столичные аэропорты приостанавливают приём и отправку самолётов. Иногда это происходит на фоне атак украинских беспилотников, регулярно уничтожающихся комплексами ПВО.

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t.me / Шереметьево

Илья Пушкарев
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