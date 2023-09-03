Обильные ливни блокировали тысячи гостей фестиваля Burning Man в пустыне Невады

Ежегодный фестиваль музыки и искусств Burning Man в Неваде завершился для гостей мероприятия настоящей борьбой за выживание. Десятки тысяч человек оказались заблокированы посреди пустыни из-за проливных дождей, размывших местность и дороги.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что обильные осадки превратили площадку фестиваля в гигантскую лужу с зыбкой глиной. Организаторы были вынуждены остановить транспортное сообщение, а также попросить всех присутствующих экономить еду и воду. Ограничения будут действовать до 4 сентября.

Дожди блокировали десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chrispietsch

"Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Если вы в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в тёплом и безопасном месте", — сказано на сайте Burning Man.