Поиски человека идут после опрокидывания рыболовного судна в Приморье
Рыболовное судно перевернулось в Приморском крае при выборке трала. Происшествие не обошлось без жертв, уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура.
В ведомстве отметили, что маломерный корабль потерял устойчивость в заливе Петра Великого 2 сентября, в 22:40 по местному времени. По факту инцидента для установления соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания была организована проверка.
"Находившимися рядом судами четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один погибший", — сказано в сообщении прокуратуры.
В середине августа опрокидывание лодки также произошло в Республике Тыва. По данным регионального управления МЧС, самостоятельно выбраться из водной пучины удалось лишь одному из четырёх человек.
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