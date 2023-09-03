Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 01:04

Поиски человека идут после опрокидывания рыболовного судна в Приморье

Рыболовное судно перевернулось в Приморском крае при выборке трала. Происшествие не обошлось без жертв, уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что маломерный корабль потерял устойчивость в заливе Петра Великого 2 сентября, в 22:40 по местному времени. По факту инцидента для установления соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания была организована проверка.

"Находившимися рядом судами четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один погибший", — сказано в сообщении прокуратуры.

Перевернулся 10 раз: Американский гонщик чудом выжил после страшной аварии

Перевернулся 10 раз: Американский гонщик чудом выжил после страшной аварии

В середине августа опрокидывание лодки также произошло в Республике Тыва. По данным регионального управления МЧС, самостоятельно выбраться из водной пучины удалось лишь одному из четырёх человек.

Обложка ©

Freepik

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров