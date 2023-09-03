Поиски человека идут после опрокидывания рыболовного судна в Приморье

Рыболовное судно перевернулось в Приморском крае при выборке трала. Происшествие не обошлось без жертв, уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что маломерный корабль потерял устойчивость в заливе Петра Великого 2 сентября, в 22:40 по местному времени. По факту инцидента для установления соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания была организована проверка.

"Находившимися рядом судами четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один погибший", — сказано в сообщении прокуратуры.