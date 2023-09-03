Уровень поддержки немецкого правительства установил новый антирекорд

Жители ФРГ всё меньше поддерживают действия правящей коалиции "Светофор", куда входят социал-демократы (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и "Зелёные". Рейтинг их популярности достиг минимального значения с момента выборов 2021 года, сообщила газета Bild со ссылкой на данные социсследования.

После обработки результатов опроса выяснилось, что лишь 38% немцев одобряют политику действующего правительства. В случае повторных выборов 18% граждан отдали бы свой голос СДПГ, 13% — "Зелёным", а СвДП получила бы лишь 7%. Озвученные цифры свидетельствуют о новом антирекорде.

Незначительно от "Светофора" отстал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. С результатом 27% альянс обходит "Альтернативу для Германии", поддержать которую готов 21% респондентов. Замыкает список с 5% поддержки партия "Левые".