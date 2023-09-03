Медведев: Япония должна отказаться от новой милитаризации и признать итоги Второй мировой войны

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Политик призвал Токио отказаться от этого, подчеркнув, что это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, сделать всё, чтобы не разгорелся пожар третьей", — сказал Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября.

Он призвал японское руководство отказаться от милитаристских планов ради своего народа. По словам политика, в Японии при поддержке США активно расширяется военная инфраструктура, закупается иностранное оружие. Кроме того, Токио проводит военные учения в районе Курильских островов.

"Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец", — добавил зампред Совбеза РФ.