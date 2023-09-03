Медведев раскрыл, сколько человек было принято на контрактную службу в ВС России с 1 января
Медведев: Около 280 тысяч человек были приняты на контракт в ВС РФ с 1 января
С 1 января нынешнего года на контрактную службу в ВС РФ были приняты около 280 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"По данным Министерства обороны [России], с 1 января в ряды Вооружённых сил [РФ] приняты на контракт порядка 280 тысяч человек", — сказал он в ходе поездки на Сахалин, где провёл совещание по доукомплектованию ВС РФ военными-контрактниками.
При этом Медведев добавил, что часть из этих людей являются добровольцами, а некоторые из граждан, принятых на службу по контракту, находились в запасе.
Ранее министр обороны страны Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба ВС России с новым учебным годом, отметив, что почти половина обучающихся — участники спецоперации на Украине.
ТАСС / Александр Река