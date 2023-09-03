Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 06:11

Медведев раскрыл, сколько человек было принято на контрактную службу в ВС России с 1 января

Медведев: Около 280 тысяч человек были приняты на контракт в ВС РФ с 1 января

С 1 января нынешнего года на контрактную службу в ВС РФ были приняты около 280 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"По данным Министерства обороны [России], с 1 января в ряды Вооружённых сил [РФ] приняты на контракт порядка 280 тысяч человек", — сказал он в ходе поездки на Сахалин, где провёл совещание по доукомплектованию ВС РФ военными-контрактниками.

При этом Медведев добавил, что часть из этих людей являются добровольцами, а некоторые из граждан, принятых на службу по контракту, находились в запасе.

"Настоящий кошмар для ВСУ": В Польше пришли в восторг от российского "Ланцета"

"Настоящий кошмар для ВСУ": В Польше пришли в восторг от российского "Ланцета"

Ранее министр обороны страны Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба ВС России с новым учебным годом, отметив, что почти половина обучающихся — участники спецоперации на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
  • Новости
  • Совбез РФ
  • Дмитрий Медведев
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров