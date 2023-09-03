Медведев раскрыл, сколько человек было принято на контрактную службу в ВС России с 1 января

С 1 января нынешнего года на контрактную службу в ВС РФ были приняты около 280 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"По данным Министерства обороны [России], с 1 января в ряды Вооружённых сил [РФ] приняты на контракт порядка 280 тысяч человек", — сказал он в ходе поездки на Сахалин, где провёл совещание по доукомплектованию ВС РФ военными-контрактниками.

При этом Медведев добавил, что часть из этих людей являются добровольцами, а некоторые из граждан, принятых на службу по контракту, находились в запасе.