"Атаки дронов преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, подвести Москву к эскалации, которая повлечёт за собой вмешательство НАТО", — говорится в публикации.

У Украины может появиться единственный шанс на победу лишь в том случае, если НАТО выведет свои войска на поле боя. И хотя президент Незалежной Владимир Зеленский заявляет о нежелании атаки на РФ, он делает всё с точностью наоборот. Причём удары производятся беспилотниками, сделанными именно Киевом, а не Западом, хотя и при поддержке многих стран-союзниц.