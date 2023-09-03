В Италии раскрыли главную цель ударов украинскими беспилотниками по территории России
Il Sussidiario: ВСУ атакуют Россию беспилотниками для эскалации конфликта
Вооружённые силы Украины атакуют российскую территорию беспилотниками для эскалации конфликта. Тем самым киевский режим хочет спровоцировать ввод войск Североатлантического альянса, передаёт Il Sussidiario.
"Атаки дронов преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, подвести Москву к эскалации, которая повлечёт за собой вмешательство НАТО", — говорится в публикации.
У Украины может появиться единственный шанс на победу лишь в том случае, если НАТО выведет свои войска на поле боя. И хотя президент Незалежной Владимир Зеленский заявляет о нежелании атаки на РФ, он делает всё с точностью наоборот. Причём удары производятся беспилотниками, сделанными именно Киевом, а не Западом, хотя и при поддержке многих стран-союзниц.
Напомним, что с конца августа московские аэропорты приостанавливают приём и отправку самолётов. Причиной в том числе становятся атаки украинских БПЛА, которые регулярно уничтожаются российскими средствами ПВО. Так, 31 августа во Внуково приостановили взлёты и посадку самолётов из-за ударов дронов.
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