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2 сентября, 13:21

Четвёртый за день украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области

МО сообщило об уничтожении очередного украинского БПЛА в Белгородской области

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"2 сентября около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", говорится в опубликованном сообщении.

Над Брянском сбили три беспилотника. Среди них, предположительно, дрон-камикадзе UJ-22

Над Брянском сбили три беспилотника. Среди них, предположительно, дрон-камикадзе UJ-22

Два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены в Белгородской области сегодня утром. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Также ещё об одном сбитом БПЛА в регионе сообщалось днём.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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