Четвёртый за день украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"2 сентября около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в опубликованном сообщении.