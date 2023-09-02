Четвёртый за день украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области
МО сообщило об уничтожении очередного украинского БПЛА в Белгородской области
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"2 сентября около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в опубликованном сообщении.
Два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены в Белгородской области сегодня утром. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Также ещё об одном сбитом БПЛА в регионе сообщалось днём.
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