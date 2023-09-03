Жительница Подмосковья осталась без BMW, доверив его возлюбленному с судимостью

Жительница подмосковного Реутова заявила в полицию о пропаже BMW Х5, который её молодой человек пообещал отдать в автосервис на техническое обслуживание. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Девушка работает в строительной компании и из-за сильной загруженности попросила возлюбленного отогнать машину на ТО. Пара живёт вместе. Парень нашёл автосервис "Эдельвейс" в Подольске и договорился с мастером передать машину возле Щербинского кладбища. Встреча, как уверяет парень, состоялась, авто отправилось якобы на ТО. Всё бы ничего, но мастер в какой-то момент перестал отвечать на звонки, а тот самый BMW засекли камеры на трассе М4 "Дон", он двигался в сторону Тульской области. Теперь же правоохранители ищут мастера.

При этом есть такой интересный момент: молодой человек владелицы машины переехал с Алтая, где был ранее судим за грабёж, мошенничество, а также присвоение и растрату. Кроме того, он менял фамилию. Сейчас парень работает зампредседателя сельхозкооператива в Подмосковье. Полицейские проверяют и его.