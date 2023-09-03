Врач назвал три симптома, указывающих на мгновенную смерть

Предотвратить смерть можно, своевременно сдав анализ крови на тромбообразование, заявил хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. В телеграм-канале он перечислил три симптома, которые могут указать на мгновенный летальный исход.

Врач обратил внимание, что некоторые переболели коронавирусом в сложной форме, поэтому в качестве побочного эффекта у них могут появиться тромбы. В дальнейшем же они могут стать причиной смерти. А ещё не стоит игнорировать тревожное ощущение в груди, ведь из-за него люди "умирают за секунды".

Кроме того, постоянные проблемы со стулом, утренний кашель "до задыхания" и головные боли могут быть последствиями ковида, развивающейся онкологии, аневризмы аорты, различных опасных недугов со стороны сердца и лёгких.

"Единственным шансом попытаться спастись от смерти — это проходить диспансеризацию, сдачу анализов и обследования, включая гастро- и колоноскопию", — подчеркнул Гадзиян.