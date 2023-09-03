Кабмин выделил 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России

Правительство РФ выделило дополнительные средства на поддержку аэропортов на юге и в центре страны, в которых продолжает действовать ограничение полётов. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Как уточняется, дополнительно выделено 2,6 миллиарда рублей. Средства направят из резервного фонда кабмина. Субсидию получат 11 аэропортов страны — воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Деньги пойдут на частичную компенсацию операционных расходов. В мае этого года на аналогичные цели из резервного фонда кабмина направили почти 2,5 миллиарда рублей.