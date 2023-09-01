Неопознанный метеозонд чуть не сорвал посадку самолёта в Пулково
Неопознанный метеозонд едва не сорвал посадку пассажирского самолёта в аэропорту Пулково. Инцидент, о котором сообщает Mash, произошёл 31 августа.
Boeing авиакомпании Smartavia летел из Мурманска в Петербург и уже заходил на посадку, когда пилоты заметили в 15 метрах над судном чёрный двухметровый шар. Он парил в воздухе на высоте 1000 метров в опасной близости к борту.
Пилот принял решение продолжить снижение, в итоге самолёт благополучно сел. Сейчас специалисты устанавливают, чей это был зонд.
А ранее самолёт, направлявшийся в Ставропольский край из столицы, подал сигнал тревоги. Члены экипажа сообщили, что воздушное судно готовится экстренно сесть в Волгограде. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния здоровья пассажира.
ТАСС / Юрий Белинский