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1 сентября, 07:57

Неопознанный метеозонд чуть не сорвал посадку самолёта в Пулково

Неопознанный метеозонд едва не сорвал посадку пассажирского самолёта в аэропорту Пулково. Инцидент, о котором сообщает Mash, произошёл 31 августа.

Boeing авиакомпании Smartavia летел из Мурманска в Петербург и уже заходил на посадку, когда пилоты заметили в 15 метрах над судном чёрный двухметровый шар. Он парил в воздухе на высоте 1000 метров в опасной близости к борту.

Пилот принял решение продолжить снижение, в итоге самолёт благополучно сел. Сейчас специалисты устанавливают, чей это был зонд.

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А ранее самолёт, направлявшийся в Ставропольский край из столицы, подал сигнал тревоги. Члены экипажа сообщили, что воздушное судно готовится экстренно сесть в Волгограде. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния здоровья пассажира.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Белинский

Александра Вишнякова
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