Путин: Порядка 70% средств, выделяемых на ремонт школ, направляются в сёла

Большая часть средств, которые ежегодно выделяются на ремонт российских школ, направляется в сёла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Тургиновскую среднюю образовательную школу в Тверской области. В разговоре с директором учебного учреждения Ольгой Карасёвой глава государства подчеркнул, что возможности образования для сельских детей так же важны, как и для тех, кто проживает в городе.

"Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы. В основном деньги, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 [идут] на сельские школы", — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин заявил о необходимости создавать условия для развития талантов детей. Речь идёт не только о творчестве, но и об инженерной и медицинской сферах. Во время визита в Тургиновскую школу президент осмотрел учебные классы, а также заглянул в физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн. Сопровождавшие главу государства директор и учителя похвалили оперативную работу строителей. По их словам, мало кто верил, что 1 сентября школа сможет распахнуть свои двери.