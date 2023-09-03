Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 09:07

Путин: Порядка 70% средств, выделяемых на ремонт школ, направляются в сёла

<p>Президент России Владимир Путин во время посещения Тургиновской средней общеобразовательной школы. Обложка ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72179" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Кremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин во время посещения Тургиновской средней общеобразовательной школы. Обложка © Кremlin.ru

Большая часть средств, которые ежегодно выделяются на ремонт российских школ, направляется в сёла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Тургиновскую среднюю образовательную школу в Тверской области. В разговоре с директором учебного учреждения Ольгой Карасёвой глава государства подчеркнул, что возможности образования для сельских детей так же важны, как и для тех, кто проживает в городе.

"Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы. В основном деньги, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 [идут] на сельские школы", — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин заявил о необходимости создавать условия для развития талантов детей. Речь идёт не только о творчестве, но и об инженерной и медицинской сферах. Во время визита в Тургиновскую школу президент осмотрел учебные классы, а также заглянул в физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн. Сопровождавшие главу государства директор и учителя похвалили оперативную работу строителей. По их словам, мало кто верил, что 1 сентября школа сможет распахнуть свои двери.

"Можно вам руку пожать?!": Путин неожиданно вышел из кортежа в селе Тургиново и привёл жителей в восторг

"Можно вам руку пожать?!": Путин неожиданно вышел из кортежа в селе Тургиново и привёл жителей в восторг

Напомним, 1 сентября Путин посетил родовое село Тургиново Калининского района Тверской области. Глава государства объяснил, что из тех краёв происходит его род. Он также пообщался с местными жителями.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Экономика РФ
  • Образование
  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Тверская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров