Мотодельтаплан рухнул на аэродроме в Татарстане

В Татарстане на территории аэродрома упал мотодельтаплан, пострадал один человек. ЧП произошло утром в воскресенье, 3 сентября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, мотодельтаплан упал на территории аэродрома в селе Сарманово. Пострадавшим оказался мужчина 1949 года рождения. Его с травмами немедленно доставили в больницу. Предварительный диагноз — "открытый перелом левой голени". Сейчас выясняются причина и обстоятельства случившегося.