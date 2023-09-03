Мотодельтаплан рухнул на аэродроме в Татарстане
В Татарстане на территории аэродрома упал мотодельтаплан, пострадал один человек
В Татарстане на территории аэродрома упал мотодельтаплан, пострадал один человек. ЧП произошло утром в воскресенье, 3 сентября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
По данным ведомства, мотодельтаплан упал на территории аэродрома в селе Сарманово. Пострадавшим оказался мужчина 1949 года рождения. Его с травмами немедленно доставили в больницу. Предварительный диагноз — "открытый перелом левой голени". Сейчас выясняются причина и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в городе Кунгуре Пермского края во время фестиваля воздухоплавания "ПроНебо" перевернулся мотодельтаплан. Судя по опубликованным в Сети кадрам, во время разгона пилот не смог набрать высоту и влетел в палатку. К счастью, никто не пострадал.
ТАСС / Алексей Смышляев