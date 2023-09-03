В одной из стран Европы запретят одноразовые электронки
Премьер Борн: Во Франции введут запрет на одноразовые электронные сигареты
Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в стране введут запрет на одноразовые электронные сигареты. По её словам, данные устройства способствуют формированию вредной привычки у представителей молодого поколения, после чего те переходят на табак.
"Иногда говорится, что в таких электронных сигаретах нет никотина, однако они формируют привычку курения у молодых людей, после которой они переходят к потреблению табака. Это необходимо остановить", — отметила Борн в эфире телеканала RTL.
Одноразовые электронки, имеющие сладкий или фруктовый вкус, во Франции известны как Puffs. Устройства продаются по цене от 8 до 12 евро за 500 затяжек, в них заправляется специальная жидкость, которая может содержать до 20 миллиграммов никотина.
Напомним, в России с 1 июня действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон президент страны Владимир Путин подписал в апреле.
ТАСС / Егор Алеев