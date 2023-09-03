Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 09:44

В одной из стран Европы запретят одноразовые электронки

Премьер Борн: Во Франции введут запрет на одноразовые электронные сигареты

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в стране введут запрет на одноразовые электронные сигареты. По её словам, данные устройства способствуют формированию вредной привычки у представителей молодого поколения, после чего те переходят на табак.

"Иногда говорится, что в таких электронных сигаретах нет никотина, однако они формируют привычку курения у молодых людей, после которой они переходят к потреблению табака. Это необходимо остановить", — отметила Борн в эфире телеканала RTL.

Одноразовые электронки, имеющие сладкий или фруктовый вкус, во Франции известны как Puffs. Устройства продаются по цене от 8 до 12 евро за 500 затяжек, в них заправляется специальная жидкость, которая может содержать до 20 миллиграммов никотина.

Учёные выяснили, что курящие подростки рискуют передать будущим детям астму и ожирение

Учёные выяснили, что курящие подростки рискуют передать будущим детям астму и ожирение

Напомним, в России с 1 июня действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон президент страны Владимир Путин подписал в апреле.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Наталья Исакова
  • Новости
  • Франция
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров