В одной из стран Европы запретят одноразовые электронки

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в стране введут запрет на одноразовые электронные сигареты. По её словам, данные устройства способствуют формированию вредной привычки у представителей молодого поколения, после чего те переходят на табак.

"Иногда говорится, что в таких электронных сигаретах нет никотина, однако они формируют привычку курения у молодых людей, после которой они переходят к потреблению табака. Это необходимо остановить", — отметила Борн в эфире телеканала RTL.

Одноразовые электронки, имеющие сладкий или фруктовый вкус, во Франции известны как Puffs. Устройства продаются по цене от 8 до 12 евро за 500 затяжек, в них заправляется специальная жидкость, которая может содержать до 20 миллиграммов никотина.