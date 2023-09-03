Украинские военные заявили о серьёзных проблемах с военной подготовкой и сложной ситуации на фронте. О жалобах бойцов ВСУ сообщает издание Kyiv Independent.

Как утверждают солдаты, инструкторам НАТО не хватает боевого опыта, а офицеры альянса не понимают реальной обстановки на местах. Кроме того, переводчики из западных стран чаще всего не владеют военной лексикой и испытывают трудности в передаче точных команд или ответов инструкторов.

Военнослужащие из разных бригад ВСУ также заявили, что подразделения ВС РФ, которые находятся в районе Харьковской области, обладают внушительным боевым опытом и хорошо вооружены. Сержант по имени Владимир, побывавший в эпицентре боевых действий, подчеркнул, что информация в ежедневных украинских брифингах и новостях не соответствует действительности и на самом деле всё иначе. Также утверждается, что деморализованные солдаты ВСУ постепенно перестают видеть смысл в продолжении бессмысленных сражений.

"Героический подвиг — выскочить из подвала и бесцельно стрелять в сторону русских, а потом остаться без руки и ноги или просто умереть? В чём смысл?" — задался вопросом боец ВСУ.