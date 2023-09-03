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Опубликовано 3 сентября 2023, 10:50
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ВС России уничтожили за сутки более 125 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили свыше 125 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад Морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко ДНР и Левадное Запорожской области.

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"Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Запорожье. Это произошло в районе населённого пункта Бекаровка.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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