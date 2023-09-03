ВС России уничтожили за сутки более 125 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили свыше 125 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад Морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко ДНР и Левадное Запорожской области.

"Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", — сообщили в ведомстве.