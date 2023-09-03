Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 11:13

Лишь каждый четвёртый британец одобряет работу Сунака на посту премьера

The Observer: 24% британцев положительно оценивают работу премьера Сунака

Не более 24% британцев положительно оценивают работу Риши Сунака на посту премьер-министра Соединённого Королевства. Об этом говорится в результатах опроса Opinium, сообщает газета The Observer.

Критически высказались о деятельности главы британского кабмина 49% участников исследования. Как отмечает издание, если в ближайшее время состоялись бы выборы в Палату общин, то правящая Консервативная партия получила бы только 28% голосов, при этом лейбористов поддержали бы 42% избирателей. Между тем персональный рейтинг лидера этой партии Кира Стармера сейчас выше, чем у Сунака.

"Рейтинг Сунака остаётся низким и почти не изменился с июля", — подчеркнул социолог Адам Драммонд.

Ближайшие выборы в Палату общин пройдут не позже января 2025 года. Британские СМИ отмечают, что они могут состояться в октябре или ноябре 2024-го.

"Как иронично!": Британцы публично высмеяли Сунака на пивном фестивале

"Как иронично!": Британцы публично высмеяли Сунака на пивном фестивале

Ранее Лайф писал, что британский парламент оправдал нарушение Сунаком министерского кодекса. Всё началось с того, что премьер ошибся при заполнении декларации о бизнесе супруги Акшаты Мурти.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / ANDY RAIN

Никита Осипов
  • Новости
  • Великобритания
  • Риши Сунак
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров