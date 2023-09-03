Лишь каждый четвёртый британец одобряет работу Сунака на посту премьера

Не более 24% британцев положительно оценивают работу Риши Сунака на посту премьер-министра Соединённого Королевства. Об этом говорится в результатах опроса Opinium, сообщает газета The Observer.

Критически высказались о деятельности главы британского кабмина 49% участников исследования. Как отмечает издание, если в ближайшее время состоялись бы выборы в Палату общин, то правящая Консервативная партия получила бы только 28% голосов, при этом лейбористов поддержали бы 42% избирателей. Между тем персональный рейтинг лидера этой партии Кира Стармера сейчас выше, чем у Сунака.

"Рейтинг Сунака остаётся низким и почти не изменился с июля", — подчеркнул социолог Адам Драммонд.

Ближайшие выборы в Палату общин пройдут не позже января 2025 года. Британские СМИ отмечают, что они могут состояться в октябре или ноябре 2024-го.