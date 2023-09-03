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3 сентября, 11:15

В Белоруссии на учениях "Боевое братство – 2023" прошла подготовка разведчиков

<p>Учения "Боевое братство – 2023". Обложка © <a href="https://t.me/odkb_csto/1292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / ОДКБ</a></p>

Учения "Боевое братство – 2023". Обложка © T.me / ОДКБ

В ходе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство – 2023" прошла подготовка разведчиков. Военные манёвры проходят в эти дни в Белоруссии.

Так, в рамках специальных учений "Поиск-2023" на Обуз-Лесновском полигоне разведчики работали совместно с артиллерией и авиацией: они установили и передали координаты местонахождения условного противника, после чего по нему был нанесён удар при помощи самоходных артиллерийских систем "Гвоздика" и вертолётов Ми-24, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр учений Организации Договора о коллективной безопасности.

Силы ОДКБ отработали уничтожение групп противника на учениях в Белоруссии

Силы ОДКБ отработали уничтожение групп противника на учениях в Белоруссии

Как сообщалось ранее, учения ОДКБ "Боевое братство – 2023" стартовали в Белоруссии 1 сентября. Они пройдут в трёх областях страны (Брестской, Гродненской и Минской) и продлятся до 6 сентября. В манёврах примут участие более 2500 военнослужащих и более 500 единиц различного вооружения, военной и специальной техники.

Иван Косицын
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