В Белоруссии на учениях "Боевое братство – 2023" прошла подготовка разведчиков
Учения "Боевое братство – 2023". Обложка © T.me / ОДКБ
В ходе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство – 2023" прошла подготовка разведчиков. Военные манёвры проходят в эти дни в Белоруссии.
Так, в рамках специальных учений "Поиск-2023" на Обуз-Лесновском полигоне разведчики работали совместно с артиллерией и авиацией: они установили и передали координаты местонахождения условного противника, после чего по нему был нанесён удар при помощи самоходных артиллерийских систем "Гвоздика" и вертолётов Ми-24, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр учений Организации Договора о коллективной безопасности.
Как сообщалось ранее, учения ОДКБ "Боевое братство – 2023" стартовали в Белоруссии 1 сентября. Они пройдут в трёх областях страны (Брестской, Гродненской и Минской) и продлятся до 6 сентября. В манёврах примут участие более 2500 военнослужащих и более 500 единиц различного вооружения, военной и специальной техники.