В Белоруссии на учениях "Боевое братство – 2023" прошла подготовка разведчиков

Так, в рамках специальных учений "Поиск-2023" на Обуз-Лесновском полигоне разведчики работали совместно с артиллерией и авиацией: они установили и передали координаты местонахождения условного противника, после чего по нему был нанесён удар при помощи самоходных артиллерийских систем "Гвоздика" и вертолётов Ми-24, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр учений Организации Договора о коллективной безопасности.