Стал известен насыщенный график Путина на предстоящую неделю

Так, 4 сентября в Сочи состоятся переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого в планах у Путина посетить один из регионов для проведения совещания по его развитию. О каком именно субъекте идёт речь, не уточняется. Также на следующей неделе состоится заседание российского организационного комитета "Победа". А в конце недели президент РФ примет участие в едином дне голосования 10 сентября. Однако пока неизвестно, в каком формате это будет происходить.