Стал известен насыщенный график Путина на предстоящую неделю
Путин примет участие в едином дне голосования на следующей неделе
Стал известен насыщенный график президента России Владимира Путина на предстоящей неделе — с 4 по 10 сентября. Планы главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Планы президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. Видео © Telegram / Зарубин
Так, 4 сентября в Сочи состоятся переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого в планах у Путина посетить один из регионов для проведения совещания по его развитию. О каком именно субъекте идёт речь, не уточняется. Также на следующей неделе состоится заседание российского организационного комитета "Победа". А в конце недели президент РФ примет участие в едином дне голосования 10 сентября. Однако пока неизвестно, в каком формате это будет происходить.
Ранее Путин призвал системно и равномерно проводить развитие всех субъектов страны. Это необходимо, чтобы не происходил отток населения из регионов.