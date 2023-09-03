Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 12:32

Минцифры предложило блокировать сайты с информацией об обходе ограничений

Минцифры России предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты с информацией о методах обхода ограничений. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным поправкам, в список оснований для блокировок внесут пункт о "способах и методах обеспечения доступа к заблокированным в РФ сайтам и сервисам". Такую же формулировку добавят в перечень правил, согласно которым Роскомнадзор вносит страницы в единый реестр запрещённых. Обсуждение проекта, как отмечается на портале, должно состояться до 15 сентября.

РКН призвал операторов не хранить данные "на всякий случай"

РКН призвал операторов не хранить данные "на всякий случай"

Ранее РКН заявил об угрозе отключения девяти миллионов сим-карт с устаревшими персональными данными. Такие номера могли оказаться у людей, которые получили сим-карту бесплатно без заключения договора от промоутеров, и сотрудников, подключавшихся к корпоративным сим-картам.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Роскомнадзор
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
  • Наука и Технологии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров