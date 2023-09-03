Минцифры предложило блокировать сайты с информацией об обходе ограничений

Минцифры России предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты с информацией о методах обхода ограничений. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным поправкам, в список оснований для блокировок внесут пункт о "способах и методах обеспечения доступа к заблокированным в РФ сайтам и сервисам". Такую же формулировку добавят в перечень правил, согласно которым Роскомнадзор вносит страницы в единый реестр запрещённых. Обсуждение проекта, как отмечается на портале, должно состояться до 15 сентября.