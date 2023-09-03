Лидер парламентской оппозиции Киргизии Мадумаров арестован по делу о госизмене

Лидера оппозиционной парламентской фракции "Единый Кыргызстан" Адахана Мадумарова арестовали до 24 октября по подозрению в госизмене. Об этом заявили в Верховном суде республики.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека от 2 сентября 2023 года ходатайство следователя МВД удовлетворено, в отношении Мадумарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 24 октября 2023 года, с содержанием в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики", — отметили в его пресс-службе.

Адвокат Мадумарова Гуляна Убалиева заявила, что ему уже предъявлено обвинение.