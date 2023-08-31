Замаскировал под суицид: Звёздный продюсер арестован за киношное убийство экс-депутата из Дагестана

По версии следствия, политик приехал навестить кинодеятеля в его дом в СНТ "Тихая Дубрава". Во время бурного застолья Палагаев застрелил приятеля выстрелом в голову из пистолета "Глок 17", а чтобы отвести от себя подозрения, затем ранил себя в плечо и вложил оружие в руку экс-депутату. Прибывшим полицейским звёздный продюсер заявил, что якобы незнакомец открыл стрельбу в его доме. Палагаев отправлен в СИЗО на два месяца, но пока ещё находится в больнице.