Замаскировал под суицид: Звёздный продюсер арестован за киношное убийство экс-депутата из Дагестана
Продюсер Палагаев арестован по подозрению в убийстве экс-депутата Гамзаева
Продюсер Грант Палагаев и экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Обложка © kinopoisk.ru, © t.me / shot_shot
Российский продюсер Грант Палагаев, известный по фильмам "Соловей-Разбойник" и "Тайный город", подозревается в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева в Московской области. Об этом пишет SHOT.
По версии следствия, политик приехал навестить кинодеятеля в его дом в СНТ "Тихая Дубрава". Во время бурного застолья Палагаев застрелил приятеля выстрелом в голову из пистолета "Глок 17", а чтобы отвести от себя подозрения, затем ранил себя в плечо и вложил оружие в руку экс-депутату. Прибывшим полицейским звёздный продюсер заявил, что якобы незнакомец открыл стрельбу в его доме. Палагаев отправлен в СИЗО на два месяца, но пока ещё находится в больнице.
"Судом арестован 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 55-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ)", — подтвердили в региональном СК и добавили, что детали и обстоятельства убийства устанавливаются. Назначены экспертизы.
Напомним, странная история произошла в доме известного кинопродюсера Гранта Палагаева в СНТ "Тихая Дубрава" в Одинцовском районе Подмосковья. Компания мужчин всю ночь отдыхала и веселилась, пока на закате вечеринки не произошла драка с пистолетом. В итоге, когда Палагаев очнулся, рядом с ним оказалось тело убитого экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.