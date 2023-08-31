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31 августа, 13:49

Замаскировал под суицид: Звёздный продюсер арестован за киношное убийство экс-депутата из Дагестана

Продюсер Палагаев арестован по подозрению в убийстве экс-депутата Гамзаева

<p>Продюсер Грант Палагаев и экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2663736/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a>, © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56388" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Продюсер Грант Палагаев и экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Обложка © kinopoisk.ru, © t.me / shot_shot

Российский продюсер Грант Палагаев, известный по фильмам "Соловей-Разбойник" и "Тайный город", подозревается в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева в Московской области. Об этом пишет SHOT.

По версии следствия, политик приехал навестить кинодеятеля в его дом в СНТ "Тихая Дубрава". Во время бурного застолья Палагаев застрелил приятеля выстрелом в голову из пистолета "Глок 17", а чтобы отвести от себя подозрения, затем ранил себя в плечо и вложил оружие в руку экс-депутату. Прибывшим полицейским звёздный продюсер заявил, что якобы незнакомец открыл стрельбу в его доме. Палагаев отправлен в СИЗО на два месяца, но пока ещё находится в больнице.

"Судом арестован 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 55-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ)", подтвердили в региональном СК и добавили, что детали и обстоятельства убийства устанавливаются. Назначены экспертизы.

Убитым на мальчишнике звёздного продюсера в Одинцове незнакомцем оказался экс-депутат из Дагестана

Убитым на мальчишнике звёздного продюсера в Одинцове незнакомцем оказался экс-депутат из Дагестана

Напомним, странная история произошла в доме известного кинопродюсера Гранта Палагаева в СНТ "Тихая Дубрава" в Одинцовском районе Подмосковья. Компания мужчин всю ночь отдыхала и веселилась, пока на закате вечеринки не произошла драка с пистолетом. В итоге, когда Палагаев очнулся, рядом с ним оказалось тело убитого экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.

Татьяна Миссуми
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