"За ним толпа": Путин вспомнил про Чарли Чаплина, отвечая на вопрос "как стать лидером"
Путин — о том, как стать лидером: Люди идут за теми, кто добивается результата
Путин с участниками открытого урока "Разговор о важном". Обложка © Kremlin.ru
Для развития лидерских качеств очень важны выбор интересного дела, а также результаты и успехи в нём. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 1 сентября, в День знаний, глава государства посетил мастерскую управления "Сенеж", и один из участников проекта спросил его, как развить лидерские качества. Фрагмент беседы в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Путин вспомнил про Чарли Чаплина, когда его спросили, как стать лидером. Видео © Telegram / Зарубин
"Просто нужно заниматься тем делом, которое вам больше всего нравится, и будете добиваться результатов. Как только результатов будете добиваться, вы почувствуете вкус к тому делу, которым занимаетесь, и будете примером для других. И так постепенно появятся лидерские качества, и люди за вами пойдут. Всегда идут за теми людьми, кто добивается результата. Это не стихийное такое дело", — ответил Путин в ходе неформального общения со школьниками после открытого урока "Разговоры о важном".
Президент добавил, что бывают и другие случаи, которые показаны в кино. Тут российский лидер вспомнил про известного английского актёра Чарли Чаплина.
"У Чарли Чаплина по-моему было что-то, посвящённое не стихийному аспекту рабочего движения. По-моему был такой фильмец, когда он идёт, случайно подобрал какую-то тряпку красную, идёт, машет, потом поворачивается, а за ним уже толпа. Он случайно провалился в люк или куда-то там, кто-то уже подхватил и идёт вперёд", — сказал Путин.
В заключение глава государства подчеркнул, что выработка лидерских качеств всё же основана на успехе, чего он и пожелал задавшему вопрос школьнику.
В ходе общения со школьниками Путин также раскрыл, какое оружие будет обладать разрушительной силой. Об этом президент рассказал после того, как ученик лицея из Новосибирской области Глеб Егоренков попросил главу государства ввести в образовательную программу курс генетики.