"За ним толпа": Путин вспомнил про Чарли Чаплина, отвечая на вопрос "как стать лидером"

Для развития лидерских качеств очень важны выбор интересного дела, а также результаты и успехи в нём. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 1 сентября, в День знаний, глава государства посетил мастерскую управления "Сенеж", и один из участников проекта спросил его, как развить лидерские качества. Фрагмент беседы в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин вспомнил про Чарли Чаплина, когда его спросили, как стать лидером. Видео © Telegram / Зарубин

"Просто нужно заниматься тем делом, которое вам больше всего нравится, и будете добиваться результатов. Как только результатов будете добиваться, вы почувствуете вкус к тому делу, которым занимаетесь, и будете примером для других. И так постепенно появятся лидерские качества, и люди за вами пойдут. Всегда идут за теми людьми, кто добивается результата. Это не стихийное такое дело", — ответил Путин в ходе неформального общения со школьниками после открытого урока "Разговоры о важном".

Президент добавил, что бывают и другие случаи, которые показаны в кино. Тут российский лидер вспомнил про известного английского актёра Чарли Чаплина.

"У Чарли Чаплина по-моему было что-то, посвящённое не стихийному аспекту рабочего движения. По-моему был такой фильмец, когда он идёт, случайно подобрал какую-то тряпку красную, идёт, машет, потом поворачивается, а за ним уже толпа. Он случайно провалился в люк или куда-то там, кто-то уже подхватил и идёт вперёд", — сказал Путин.

В заключение глава государства подчеркнул, что выработка лидерских качеств всё же основана на успехе, чего он и пожелал задавшему вопрос школьнику.