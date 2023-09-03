Путин раскрыл, какое оружие будет обладать разрушительной силой
Путин: Развитие генетики может дать оружие разрушительной силы
Развитие генетики может дать оружие страшной, разрушительной силы, поэтому важно, чтобы наука не превратилась в угрозу для человечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время неформального общения со школьниками после открытого урока "Разговоры о важном".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие генетики может дать оружие разрушительной силы. Видео © T.me / zarubinreporter
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин, ученик лицея из Новосибирской области Глеб Егоренков попросил главу государства ввести в образовательную программу курс генетики, хотя бы в факультативном виде.
"Да, я понимаю, это [генетика] очень важно. И очень опасно, как говорят специалисты. Говорят, что те, кто выйдет на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной, разрушительной силы", — сказал Путин.
По словам президента, важно, чтобы позитивные начала, заложенные в этой науке, не превратились в угрозу для человечества. Путин заверил, что в России будут придерживаться этого принципа.
Лайф напоминает, что 1 сентября президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днём знаний. А также провёл "Разговоры о важном" — это один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по его инициативе в 2018 году. Глава государства пообщался с 30 школьниками — победителями международных олимпиад и конкурсов, заявив, что Россия непобедима.
kremlin.ru