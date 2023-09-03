Путин раскрыл, какое оружие будет обладать разрушительной силой

Развитие генетики может дать оружие страшной, разрушительной силы, поэтому важно, чтобы наука не превратилась в угрозу для человечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время неформального общения со школьниками после открытого урока "Разговоры о важном".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие генетики может дать оружие разрушительной силы. Видео © T.me / zarubinreporter

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин, ученик лицея из Новосибирской области Глеб Егоренков попросил главу государства ввести в образовательную программу курс генетики, хотя бы в факультативном виде.

"Да, я понимаю, это [генетика] очень важно. И очень опасно, как говорят специалисты. Говорят, что те, кто выйдет на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной, разрушительной силы", — сказал Путин.

По словам президента, важно, чтобы позитивные начала, заложенные в этой науке, не превратились в угрозу для человечества. Путин заверил, что в России будут придерживаться этого принципа.