Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Москву и Киев для начала переговоров

Россия и Украина могут начать вести мирные переговоры, только если на них окажут давление, заявил экс-премьер Финляндии Александр Стубб, который баллотируется в президенты страны. По его словам, на Москву должны надавить Китай и другие крупнейшие страны Глобального Востока и Юга.

"Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с [лидером Украины Владимиром] Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров", — сказал Стубб в интервью газете 20minutos.