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3 сентября, 13:00

Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Москву и Киев для начала переговоров

Экс-премьер Финляндии Стубб: На РФ и Украину следует надавить ради переговоров

Россия и Украина могут начать вести мирные переговоры, только если на них окажут давление, заявил экс-премьер Финляндии Александр Стубб, который баллотируется в президенты страны. По его словам, на Москву должны надавить Китай и другие крупнейшие страны Глобального Востока и Юга.

"Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с [лидером Украины Владимиром] Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров", — сказал Стубб в интервью газете 20minutos.

Как считает экс-премьер Финляндии, в любом случае давление придётся оказывать на обе стороны конфликта.

"Шанс на банальное выживание": В Госдуме оценили призыв Венгрии к Зеленскому начать переговоры

"Шанс на банальное выживание": В Госдуме оценили призыв Венгрии к Зеленскому начать переговоры

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе недавней встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским призвала его начать мирные переговоры. По словам депутата Госдумы Александра Толмачёва, таким образом Будапешт даёт Киеву шанс на выживание.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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