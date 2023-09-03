Россиянин попытался провезти два килограмма кокаина из Эстонии в Ленобласть
SHOT: Россиянина задержали за попытку провезти кокаин из Эстонии в Ленобласть
Таможенники задержали россиянина за попытку провезти наркотики из Эстонии в Ленинградскую область, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, подозреваемым оказался 25-летний гражданин РФ, который проживает в Прибалтике. Его поймали на границе на пешеходном мосту в Кингисеппском районе. Внутри рюкзака молодого человека находились два чёрных свёртка с порошком общим весом чуть более двух килограммов. Экспертиза подтвердила, что в изъятой смеси есть кокаин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, как в Московской области три друга поехали покупать наркотики для вечеринки, а затем их нашли связанными в дачном коттедже. Спасать компанию пришлось силовикам при поддержке СОБРа.
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