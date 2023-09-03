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3 сентября, 13:46

"Слова всегда держим": Плющенко проиграл спор фигуристу Кондратюку и отдал ему $10 тысяч

Плющенко проиграл спор фигуристу Кондратюку и отдал ему $10 тысяч

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл спор фигуристу Марку Кондратюку и отдал ему десять тысяч долларов (почти миллион рублей по нынешнему курсу).

Плющенко заплатил Кондратюку $10 тысяч за проигранный спор. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / plushenkoofficial

Согласно условиям пари, 20-летний Кондратюк должен был исполнить десять тройных акселей подряд. За выполнение элементов Плющенко пообещал молодому спортсмену кругленькую сумму. Так, после шоу в Китае Кондратюк всё-таки исполнил десять тройных акселей, тем самым выиграв спор с именитым фигуристом.

"Мы слова всегда держим! <...> Рассчитался с именинником! Маркуша, с днём рождения! Здоровья и только побед!" — написал Плющенко в соцсети под видеороликом, в котором он передаёт Кондратюку пачку долларовых купюр.

Вместе с тем прославленный фигурист призвал юного коллегу готовиться к новому спору. При этом подробности Плющенко пока не стал озвучивать.

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А ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Она объяснила, что её поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером.

Обложка ©

Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / plushenkoofficial

Наталья Исакова
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