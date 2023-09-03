Полиция нашла девочек, превративших Вечный огонь в мангал в Челябинской области

Полицейские города Чебаркуля в Челябинской области нашли девочек-подростков, которые осквернили Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания. Ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, семьи на учёте в органах соцзащиты населения не состоят", — отметили в ведомстве.

Правоохранители провели профилактические беседы с девочками и их родителями. В отношении последних собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ, которые передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Этой статьёй предусмотрена административная ответственность за неисполнение родителями своих обязанностей.