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3 сентября, 14:56

Полиция нашла девочек, превративших Вечный огонь в мангал в Челябинской области

Челябинские полицейские нашли девочек, осквернивших Вечный огонь в Чебаркуле

<p>Девочки осквернили Вечный огонь в Чебаркуле. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/typical_chebarkul" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Типичный Чебаркуль</a></p>

Девочки осквернили Вечный огонь в Чебаркуле. Обложка © VK / Типичный Чебаркуль

Полицейские города Чебаркуля в Челябинской области нашли девочек-подростков, которые осквернили Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания. Ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, семьи на учёте в органах соцзащиты населения не состоят", — отметили в ведомстве.

Правоохранители провели профилактические беседы с девочками и их родителями. В отношении последних собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ, которые передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Этой статьёй предусмотрена административная ответственность за неисполнение родителями своих обязанностей.

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Лайф напоминает, что инцидент спровоцировал волну недовольства со стороны пользователей Сети. К обсуждению акта вандализма подключились и правоохранительные органы. В парк Победы, где всё и произошло, выезжал экипаж патрульно-постовой службы.

Никита Осипов
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