Две девочки превратили Вечный огонь в мангал и разозлили всю Челябинскую область
Полиция проверяет информацию о девочках, осквернивших Вечный огонь в Чебаркуле
Подростки осквернили Вечный огонь в Чебаркуле. Обложка © VK / Типичный Чебаркуль
Две девочки-подростка жарили что-то на Вечном огне в городе Чебаркуль Челябинской области. Момент осквернения символа памяти о павших героях ВОВ запечатлели очевидцы. Юными вандалами заинтересовалась полиция.
На опубликованном в соцсетях снимке видно, что одна девушка использует горящий огонь в непредназначенных для него целях. Её спутница в это время стоит рядом и не препятствует происходящему. Инцидент спровоцировал волну недовольств со стороны пользователей Сети. К обсуждению акта вандализма подключились и правоохранительные органы. Они заверили горожан, что разберутся в ситуации.
"Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещённую в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы", — гласит сообщение.
Напомним, сразу два подобных случая произошли ранее в Феодосии и Каменске-Уральском. Там вандалы жарили на Вечном огне каштаны и картошку.