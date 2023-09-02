Регион

Уведомления отключены

2 сентября, 18:44

Две девочки превратили Вечный огонь в мангал и разозлили всю Челябинскую область

Полиция проверяет информацию о девочках, осквернивших Вечный огонь в Чебаркуле

<p>Подростки осквернили Вечный огонь в Чебаркуле. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/typical_chebarkul?w=wall-61528641_1191475&z=photo-61528641_457634261/album-61528641_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Типичный Чебаркуль</a></p>

Подростки осквернили Вечный огонь в Чебаркуле. Обложка © VK / Типичный Чебаркуль

Две девочки-подростка жарили что-то на Вечном огне в городе Чебаркуль Челябинской области. Момент осквернения символа памяти о павших героях ВОВ запечатлели очевидцы. Юными вандалами заинтересовалась полиция.

На опубликованном в соцсетях снимке видно, что одна девушка использует горящий огонь в непредназначенных для него целях. Её спутница в это время стоит рядом и не препятствует происходящему. Инцидент спровоцировал волну недовольств со стороны пользователей Сети. К обсуждению акта вандализма подключились и правоохранительные органы. Они заверили горожан, что разберутся в ситуации.

"Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещённую в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы", — гласит сообщение.

Пятиклассник огнетушителем взорвал Вечный огонь в Подмосковье и попал на камеры

Пятиклассник огнетушителем взорвал Вечный огонь в Подмосковье и попал на камеры

Напомним, сразу два подобных случая произошли ранее в Феодосии и Каменске-Уральском. Там вандалы жарили на Вечном огне каштаны и картошку.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Общество
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров