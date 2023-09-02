Две девочки превратили Вечный огонь в мангал и разозлили всю Челябинскую область

На опубликованном в соцсетях снимке видно, что одна девушка использует горящий огонь в непредназначенных для него целях. Её спутница в это время стоит рядом и не препятствует происходящему. Инцидент спровоцировал волну недовольств со стороны пользователей Сети. К обсуждению акта вандализма подключились и правоохранительные органы. Они заверили горожан, что разберутся в ситуации.