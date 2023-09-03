Пролез в окно и выключил газ: Под Ульяновском 10-летний школьник спас дом от пожара
ГУ МЧС: В Ульяновской области 10-летний школьник спас дом соседки от пожара
В Ульяновской области десятилетний Захар Петяев спас соседку от неминуемого пожара. Трагедия едва не произошла 20 августа в селе Болтаевка Сурского района, сообщает пресс-служба МЧС России.
Десятилетний мальчик из Ульяновской области рассказал, как спас соседку от пожара. Видео © Telegram / МЧС России
Как рассказали в ведомстве, во время прогулки с другом школьник увидел клубы дыма из окон соседского дома. Мальчишки позвали на помощь взрослых, но Захар набрал в лёгкие побольше воздуха и полез в окошко кухни. Проникнув в помещение, он сразу же выключил плиту и перекрыл газ. Оказалось, что соседка ушла из дома, оставив вариться яйца.
"Так поступил бы каждый. Я, конечно, ещё не решил, кем буду в будущем, но я буду делать добро людям", — скромно отметил Захар.
За самоотверженные действия во время пожара школьнику вручат награду от Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Какая, в ведомстве пока не раскрыли.
Ранее Лайф писал, что 15-летняя девочка из Вологды в одиночку вытащила из моря тонущего мальчика. Инцидент произошёл на одном из пляжей Пицунды в Абхазии. Как оказалось, у девятилетнего ребёнка случилась судорога и он начал захлёбываться.
Кадр из видео Telegram / МЧС России