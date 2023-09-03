Зеленский озвучил Макрону новый список желаний Киева

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе зерновой коридор и планы работы над документом о гарантиях безопасности для Незалежной. Также глава киевского режима передал французскому коллеге "актуальные потребности в обороне".

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне... Обсудили конкретику безопасности в Чёрном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлён. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.