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3 сентября, 15:47

Зеленский озвучил Макрону новый список желаний Киева

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном зерновой коридор и тему безопасности

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе зерновой коридор и планы работы над документом о гарантиях безопасности для Незалежной. Также глава киевского режима передал французскому коллеге "актуальные потребности в обороне".

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне... Обсудили конкретику безопасности в Чёрном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлён. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

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Ранее в США призвали Зеленского остановить боевые действия на фоне провала ВСУ. По словам бывшего сотрудника Пентагона Стивена Брайена, ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Киеву не удастся достичь заявленных целей.

Обложка ©

Getty Images / picture alliance / Kay Nietfeld

Светлана Оперук
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