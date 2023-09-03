17-летняя екатеринбурженка без прав влетела в столб и теперь находится в коме

В Екатеринбурге 17-летняя девушка без прав на большой скорости въехала в столб и сейчас находится в коме. Пострадали ещё два человека — 22 и 17 лет — они попали в больницы с различными травмами. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В Екатеринбурге 17-летняя девушка врезалась в столб. Видео © Telegram / ГИБДД Свердловской области

"Сегодня ночью 17-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не имея на это права и навыков управления, совершила ДТП. Водитель, двигаясь в Екатеринбурге по улице Да­гестанской в сторону улицы Альпинистов, выбрала небезопасную скорость, вследствие чего потеряла контроль за управлением автомашины и доп­устила наезд на опору освещения", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что родителей 17-летней девушки могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.