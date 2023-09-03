17-летняя екатеринбурженка без прав влетела в столб и теперь находится в коме
В Екатеринбурге 17-летняя девушка врезалась в столб, три человека пострадали
Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Екатеринбурге с участием 17-летней девушки. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области
В Екатеринбурге 17-летняя девушка без прав на большой скорости въехала в столб и сейчас находится в коме. Пострадали ещё два человека — 22 и 17 лет — они попали в больницы с различными травмами. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
В Екатеринбурге 17-летняя девушка врезалась в столб. Видео © Telegram / ГИБДД Свердловской области
"Сегодня ночью 17-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не имея на это права и навыков управления, совершила ДТП. Водитель, двигаясь в Екатеринбурге по улице Дагестанской в сторону улицы Альпинистов, выбрала небезопасную скорость, вследствие чего потеряла контроль за управлением автомашины и допустила наезд на опору освещения", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что родителей 17-летней девушки могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее Лайф писал, что авария с участием "девятки" также произошла в Самарской области. Там ВАЗ-2109 выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi Lancer и Renault Logan. В результате погиб водитель отечественного авто.