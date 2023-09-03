Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 16:58

Названа причина пожара на катере с молодожёнами в Подмосковье

Очевидец: Катер с молодожёнами в Долгопрудном загорелся, задев провода ЛЭП

Катер с молодожёнами в Долгопрудном загорелся из-за того, что задел провода ЛЭП. Такое мнение выразил очевидец пожара Дмитрий.

Катер с молодожёнами загорелся в Долгопрудном. Видео © VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

"Причина — разряд от проводов. Раньше не было такого. Непонятно, то ли провода стали ниже, то ли длинная мачта была, но до этого проходили большие корабли и всё было нормально", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Дмитрий добавил, что всех пассажиров эвакуировали буквально через полминуты на другое судно, а через пять — начали тушить пожар. Так как на борту праздновали свадьбу, пассажиры сначала подумали, что начался салют.

Крупный пожар в Петербурге полностью потушен

Крупный пожар в Петербурге полностью потушен

Лайф напоминает, что неудачный свадебный круиз произошёл на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. До прибытия спасателей новобрачные пытались потушить огонь своими силами. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров