Названа причина пожара на катере с молодожёнами в Подмосковье
Очевидец: Катер с молодожёнами в Долгопрудном загорелся, задев провода ЛЭП
Катер с молодожёнами в Долгопрудном загорелся из-за того, что задел провода ЛЭП. Такое мнение выразил очевидец пожара Дмитрий.
Катер с молодожёнами загорелся в Долгопрудном. Видео © VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК
"Причина — разряд от проводов. Раньше не было такого. Непонятно, то ли провода стали ниже, то ли длинная мачта была, но до этого проходили большие корабли и всё было нормально", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".
Дмитрий добавил, что всех пассажиров эвакуировали буквально через полминуты на другое судно, а через пять — начали тушить пожар. Так как на борту праздновали свадьбу, пассажиры сначала подумали, что начался салют.
Лайф напоминает, что неудачный свадебный круиз произошёл на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. До прибытия спасателей новобрачные пытались потушить огонь своими силами. В результате инцидента никто не пострадал.