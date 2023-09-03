Названа причина пожара на катере с молодожёнами в Подмосковье

Катер с молодожёнами в Долгопрудном загорелся из-за того, что задел провода ЛЭП. Такое мнение выразил очевидец пожара Дмитрий.

Катер с молодожёнами загорелся в Долгопрудном. Видео © VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

"Причина — разряд от проводов. Раньше не было такого. Непонятно, то ли провода стали ниже, то ли длинная мачта была, но до этого проходили большие корабли и всё было нормально", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Дмитрий добавил, что всех пассажиров эвакуировали буквально через полминуты на другое судно, а через пять — начали тушить пожар. Так как на борту праздновали свадьбу, пассажиры сначала подумали, что начался салют.