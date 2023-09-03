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3 сентября, 17:22

Мощное землетрясение произошло в Азербайджане

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Азербайджане

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в воскресенье вечером зафиксировал мощное землетрясение в Азербайджане. Его магнитуда достигла 5,0 по шкале Рихтера.

По данным EMSC, эпицентр толчков находился в 29 километрах к северо-западу от города Аджикабул, где проживает свыше 23 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 18 километров. Информации о возможных пострадавших в результате природного катаклизма не поступало. Также на данный момент не сообщалось, спровоцировали ли толчки какие-либо разрушения.

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Ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано вблизи Курильских островов. Эпицентр природного катаклизма располагался в проливе Алаид на расстоянии 32 километров от Северо-Курильска. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Наталья Исакова
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