Мощное землетрясение произошло в Азербайджане

По данным EMSC, эпицентр толчков находился в 29 километрах к северо-западу от города Аджикабул, где проживает свыше 23 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 18 километров. Информации о возможных пострадавших в результате природного катаклизма не поступало. Также на данный момент не сообщалось, спровоцировали ли толчки какие-либо разрушения.