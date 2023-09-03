Пропавшую в июле жительницу Сургута нашли мёртвой в Свердловской области
Пропавшую в июле жительницу Сургута нашли мёртвой в Свердловской области. Обложка © VK / "ЧП Сургут"
В Свердловской области нашли тело 38-летней жительницы Сургута Юлии Истоминой, которая пропала 26 июля. Об этом сообщил в соцсетях поисковый отряд "Лиза алерт".
"Найдена. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске. Наши соболезнования родным и близким", — отметили там.
Ранее Лайф писал, что в Уфе 2 сентября пропал 11-летний Аскар Клызбаев. Его приметы: рост 148 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза.