Пропавшую в июле жительницу Сургута нашли мёртвой в Свердловской области

В Свердловской области нашли тело 38-летней жительницы Сургута Юлии Истоминой, которая пропала 26 июля. Об этом сообщил в соцсетях поисковый отряд "Лиза алерт".

"Найдена. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске. Наши соболезнования родным и близким", — отметили там.