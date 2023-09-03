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3 сентября, 17:34
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Пропавшую в июле жительницу Сургута нашли мёртвой в Свердловской области

<p>Пропавшую в июле жительницу Сургута нашли мёртвой в Свердловской области. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-133876521_566835?z=photo-133876521_457329173/album-133876521_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП Сургут"</a></p>

Пропавшую в июле жительницу Сургута нашли мёртвой в Свердловской области. Обложка © VK / "ЧП Сургут"

В Свердловской области нашли тело 38-летней жительницы Сургута Юлии Истоминой, которая пропала 26 июля. Об этом сообщил в соцсетях поисковый отряд "Лиза алерт".

"Найдена. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске. Наши соболезнования родным и близким", — отметили там.

Пропавшую без вести воспитательницу детсада нашли зарезанной в Петербурге

Пропавшую без вести воспитательницу детсада нашли зарезанной в Петербурге

Ранее Лайф писал, что в Уфе 2 сентября пропал 11-летний Аскар Клызбаев. Его приметы: рост 148 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза.

Никита Осипов
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