Нетаньяху пообещал построить стену, чтобы отгородить Израиль от иорданских беженцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах построить стену вдоль границы с Иорданией. Так власти еврейского государства собираются защитить население от нелегальных мигрантов.

"Мы построили заградительные сооружения на южной границе с Египтом и остановили проникновение нелегалов в Израиль. <...> Теперь мы создадим заградительные сооружения на восточной границе с Иорданией, и предотвратим проникновение с той территории тоже", — написал Нетаньяху в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что благодаря строительству стены на израильско-египетской границе удалось предотвратить проникновение более миллиона беженцев из Африки. Это, по словам премьера, могло попросту уничтожить весь Израиль.