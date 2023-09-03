Нетаньяху пообещал построить стену, чтобы отгородить Израиль от иорданских беженцев
Премьер Израиля Нетаньяху заявил о планах построить стену на границе с Иорданией
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах построить стену вдоль границы с Иорданией. Так власти еврейского государства собираются защитить население от нелегальных мигрантов.
"Мы построили заградительные сооружения на южной границе с Египтом и остановили проникновение нелегалов в Израиль. <...> Теперь мы создадим заградительные сооружения на восточной границе с Иорданией, и предотвратим проникновение с той территории тоже", — написал Нетаньяху в телеграм-канале.
Он обратил внимание на то, что благодаря строительству стены на израильско-египетской границе удалось предотвратить проникновение более миллиона беженцев из Африки. Это, по словам премьера, могло попросту уничтожить весь Израиль.
Ранее Лайф сообщал, что более 40 человек пострадало в ходе столкновений беженцев в Тель-Авиве. Беспорядки начались после того, как несколько сотен эритрейских эмигрантов собрались, чтобы помешать мероприятию, которое организовало Посольство Эритреи. На фоне этого Нетаньяху потребовал немедленно депортировать всех причастных к инцидентам.