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3 сентября, 17:57

Нетаньяху пообещал построить стену, чтобы отгородить Израиль от иорданских беженцев

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о планах построить стену на границе с Иорданией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах построить стену вдоль границы с Иорданией. Так власти еврейского государства собираются защитить население от нелегальных мигрантов.

"Мы построили заградительные сооружения на южной границе с Египтом и остановили проникновение нелегалов в Израиль. <...> Теперь мы создадим заградительные сооружения на восточной границе с Иорданией, и предотвратим проникновение с той территории тоже", — написал Нетаньяху в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что благодаря строительству стены на израильско-египетской границе удалось предотвратить проникновение более миллиона беженцев из Африки. Это, по словам премьера, могло попросту уничтожить весь Израиль.

Две тысячи мигрантов прибыли по морю в Италию за сутки

Две тысячи мигрантов прибыли по морю в Италию за сутки

Ранее Лайф сообщал, что более 40 человек пострадало в ходе столкновений беженцев в Тель-Авиве. Беспорядки начались после того, как несколько сотен эритрейских эмигрантов собрались, чтобы помешать мероприятию, которое организовало Посольство Эритреи. На фоне этого Нетаньяху потребовал немедленно депортировать всех причастных к инцидентам.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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