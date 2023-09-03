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3 сентября, 18:17

"Не понимаю бредней": Американский ветеран высмеял Зеленского после странного требования к Путину

Ветеран ВС США Дрейвен осудил требование Зеленского "вернуть" Крым без боя

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен высмеял требование украинского лидера Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину "вернуть" Крым без боя.

"Я не понимаю бредней этого человека. У вас (у Украины. — Прим. Лайфа) даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию", — написал Дрейвен в соцсети X (ранее Twitter).

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Ранее американские аналитики заявили, что стремление Зеленского отвоевать Крым приводит к ужасным последствиям для ВСУ. Эксперты считают, что обескровленные украинские военные не выдержат российской контратаки.

Обложка ©

ТАСС / AP / Thomas Traasdahl

Никита Осипов
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