Власти Петербурга рассказали, будут ли следовать примеру Парижа в вопросе электросамокатов

Власти Санкт-Петербурга не планируют следовать примеру Парижа и полностью запрещать электросамокаты. Об этом сообщил председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский. Он считает, что запрет — это слишком радикальная мера, ведь кикшеринг весьма востребован среди гостей и жителей города на Неве.

"Задача властей — не отнимать, а повысить комфорт и безопасность. Постараться сделать так, чтобы удобно было всем. У нас уже действуют ограничения скорости, есть список улиц, где арендованным самокатам ездить нельзя. И если этого недостаточно, надо усиливать меры", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова парламентария.

Бельский отметил, что власти Северной столицы, наоборот, планируют продолжать развивать сервис так, чтобы он становился более безопасным. В частности, изучается вопрос насчёт введения страховки и ограничений по возрасту для водителей электросамокатов. Кроме того, немалое внимание будет уделено парковкам.