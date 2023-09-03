Кандидат наук дала совет родителям младшеклассников и дошкольников

Ребёнок в начальной школе или даже раньше должен найти то, в чём он успешен и что ему нравится. Такой совет в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала кандидат биологических наук Татьяна Филиппова, рассуждая о том, что могут сделать родители, чтобы заинтересовать ребёнка в учёбе в школе и сделать этот процесс легче для него.

Специалист привела в пример спортивную секцию или кружок, но не один, а разные. Филиппова подчеркнула, что ребёнок должен попробовать себя во многих областях и выбрать то, что ему по вкусу. Потому что среди этого разнообразия может найтись то, что станет его жизненным путём. Эксперт отметила, что, если ребёнок или подросток до шестого, седьмого или даже девятого класса не может выбрать занятие по душе и определиться с жизненными приоритетами, это может навредить ему в период полового созревания.

"Поэтому решать за ребёнка делать выбор какой-то деятельности, которая ему нравится, — это задача начальной школы точно. И тогда, если у него в школе в академических предметах что-то не получается, у него всегда есть возможность релакса в другой сфере", — пояснила Филиппова.