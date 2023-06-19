Тренер назвал семь причин отдать ребёнка на бокс

Помимо различных увлечений, изучения иностранных языков и других вариантов развития, ребёнку необходимо грамотное физическое воспитание. Об этом Лайфу рассказал профессиональный тренер, мастер спорта по боксу Евгений Зубков. Он назвал семь причин отдать ребёнка на бокс.

Профессиональный тренер, мастер спорта по боксу Евгений Зубков. Фото Предоставлено Лайфу

1. Психика

С малого возраста идёт формирование личности и здесь бокс, как ничто другое отлично создаёт фундамент, отметил тренер. Через общеразвивающие упражнения на раннем этапе, где в основном и нужны больше волевые качества, достигаются цели формирования психики ребёнка. При изучении даже самых простейших, базовых элементов, он обретает уверенность, понимание и главное, реальную способность действовать необходимым образом в ситуациях, где это требуется.

2. Физическое развитие

"В классических секциях бокса детей берут в основном с 10 лет, в некоторых случаях раньше. Акцент идёт больше на физические упражнения и развитие специальных навыков. Дети 10-12 лет, как правило, если они учатся в обычной школе, то без дополнительных занятий или увлечений, получают физнагрузку только на уроках физкультуры. Хорошо, если у них хороший учитель и действительно заботится об этом, но в среднем этого недостаточно для полноценного развития ребёнка, ибо данной нагрузки не хватает и прогресс идёт очень медленно", — отметил собеселник Лайфа.

3. Координация

По словам Зубеова, регулярно изучая даже самые базовые элементы бокса, ребёнок очень хорошо воспитывает координацию. В любом боксёрском движении участвует всё тело, соответственно, выполняя его юный спортсмен учится владеть телом слаженно, синхронизируя его. А координационная функция как раз и закладывается максимально именно в раннем возрасте.

4. Мышление

В ходе изучения боксёрских элементов и применения их, ребёнок учится максимально быстро принимать правильные решения. Закрепляя навыки, он постоянно находится в процессе поиска необходимого действия и применения его в нужное время. Данное качество закрепляется и применяется уже не только в спортзале, но и в любых других ситуациях.

5. Развлечение

Многие упражнения, особенно у детей младшего возраста, подаются в игровой форме (эстафеты, игры с заданием, челночный бег, прыжки и прочее). Здесь дети получают сбалансированную нагрузку, но в формате развлечения, параллельно получая определённые навыки с ощущениями, что это больше игротека, чем тренировка.

6. Социализация и дисциплина

При обучении боксу ребёнка, он получает необходимое взаимодействие с другими детьми, учится коммуникабельности, общению, выстраиванию отношений с окружающими. Даже если ребёнок занимается индивидуально, он постоянно общается с тренером, учится воспринимать информацию, выполнять задачи.

7. Безопасность тренировок

Не все знают, что бокс не входит даже в первую десятку видов спорта по травматичности, несмотря на его брутальность. Здесь, особенно в процессе обучения детей, есть чёткие этапы развития юных боксёров. При наличии правильно подобранной экипировки, хорошо выученных элементов и контроля выполнения заданий, дети не получают травм, подчеркнул специалист.

"Даже если у вас нет цели сделать из ребёнка профессионального спортсмена для достижений, то занятия боксом дадут ему очень хорошую подготовку — физическую и ментальную, стрессоустойчивость, дисциплину, безопасное получение навыков защитных и атакующих действий, позитивное времяпрепровождение", — резюмировал тренер.