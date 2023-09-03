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3 сентября, 18:49

Мужчина утонул в луже на фестивале Burning Man, где застряло 70 тысяч человек

Полицейские расследуют гибель мужчины на фестивале Burning Man в штате Невада

На фестивале Burning Man в штате Невада, участники которого были заблокированы из-за сильных ливней, погиб человек. Как сообщают американские СМИ, мужчина захлебнулся в луже. Правоохранители пока не раскрывают имя жертвы.

На фестивале Burning Man участники застряли из-за ливней. Видео © Twitter / Insider Paper

Число застрявших из-за непогоды сейчас превышает 70 000. Выбраться удалось пока только тем, кто добрался до мероприятия пешком или на велосипеде. Повезло и тем, у кого хватило средств на оплату трансфера. Среди счастливчиков американский диджей Diplo, а также актёр и комик Крис Рок. В то же время оставшиеся в пустыне люди выкладывают в соцсетях видео с последствиями ливней: на кадрах видны перекошенные палатки и люди, передвигающиеся по грязи.

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Лайф напоминает, что организаторы фестиваля были вынуждены остановить транспортное сообщение и попросить всех присутствующих экономить еду и воду. Ограничения будут действовать до 4 сентября.

Обложка ©

Twitter / Insider Paper

Никита Осипов
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