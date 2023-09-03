Мужчина утонул в луже на фестивале Burning Man, где застряло 70 тысяч человек

На фестивале Burning Man в штате Невада, участники которого были заблокированы из-за сильных ливней, погиб человек. Как сообщают американские СМИ, мужчина захлебнулся в луже. Правоохранители пока не раскрывают имя жертвы.

Число застрявших из-за непогоды сейчас превышает 70 000. Выбраться удалось пока только тем, кто добрался до мероприятия пешком или на велосипеде. Повезло и тем, у кого хватило средств на оплату трансфера. Среди счастливчиков американский диджей Diplo, а также актёр и комик Крис Рок. В то же время оставшиеся в пустыне люди выкладывают в соцсетях видео с последствиями ливней: на кадрах видны перекошенные палатки и люди, передвигающиеся по грязи.