МИД Франции призвал учитывать интересы РФ при создании системы безопасности в Европе
Министр Колонна: Архитектура безопасности Европы должна учитывать интересы РФ
Архитектура безопасности, которую необходимо создать в Европе, должна учитывать интересы всех стран, в том числе России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
"Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придётся совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности", — сказала министр в интервью Le Monde.
При этом она отметила, что интересы Украины также не должны пострадать, и добавила, что страны G7 "решительно настроены" на продолжение поддержки Киева.
Ранее в Венгрии призвали дать гарантии безопасности России. Коалиции западных государств следует отказаться от идеи сделать Украину 32-м членом НАТО. Вместо этого для урегулирования конфликта нужно предоставить РФ гарантии безопасности, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
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