МИД Франции призвал учитывать интересы РФ при создании системы безопасности в Европе

Архитектура безопасности, которую необходимо создать в Европе, должна учитывать интересы всех стран, в том числе России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придётся совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности", — сказала министр в интервью Le Monde.

При этом она отметила, что интересы Украины также не должны пострадать, и добавила, что страны G7 "решительно настроены" на продолжение поддержки Киева.